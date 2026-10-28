Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Äänestykset

Kuva-arvoitus: Tunnistatko kuvan parivaljakon?

Arvontaan osallistut vastaamalla kuva-arvoitukseen oikein sunnuntaihin 1.11. mennessä.
Julkaistu

Kuva-arvoituksissa on aina hevonen ja ihminen. Voit yrittää tunnistusta ilman helpotusta, mutta sitä haluaville tai tarvitseville on tarjolla myös pieni vihje kuvatekstinä.

Oikein vastanneiden kesken arvotaan viikoittain Maailman parhaat Kuninkuusravit -kirja.

Oikea vastaus kerrotaan aina seuraavan viikon Hevosurheilu-lehdessä.

Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto
Valiojuoksijaorin ajoi voittoon yhdeksän eri ohjastajaa. Tässä Mustajärven kaiman rattailla on nykyinen entinen nuori, joka ajaa useammin kuin silloin tällöin hevosia vieläkin, 33 vuotta myöhemmin, voittajiksi. Kaksikon nimet?Kuva: Hevosurheilu-lehden arkisto

Viime viikolla oikea vastaus oli: Hittovie ja Risto Tupamäki.

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