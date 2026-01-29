Äänestykset
Kysely: Mikä viikonpäivä olisi paras raviton päivä talvikaudella?
Torstaisin ei Suomessa tänä talvena ravata. Olisiko jokin toinen viikonpäivä ravittoman torstain sijaan parempi?
Tammikuun alusta huhtikuun puoliväliin ei Suomessa tänä talvena ajeta kilpaa.
Tammikuun kääntyessä lopuilleen kysymme, onko torstai paras raviton päivä vai toimisiko joku muu välipäivä paremmin. Kysely on avoinna sunnuntai-iltaan 1.2. klo 24 asti.
Kyselyn kommenttikentässä on vapaa sana, jota Hevosurheilu voi siteerata nimettömänä aiheesta tehtävässä uutisessa.
Yhteystiedot jättäneiden kesken arvotaan Hevosurheilun tuotepaketti.