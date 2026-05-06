Suurkilpailuvoittajia seulova 7 oikein -kilpailu palkitsee ravitietäjän
Hevosurheilu Media laukaisee tälle suvelle suurkilpailujen voittajien nimet etukäteen tietäville optimaalisen kilpailun. Kisan voittaakseen pitää saada vastaajista eniten oikeita vastauksia.
Oheisessa kyselyssä pitää kirjoittaa voittajan nimi seitsemään osakilpailuun, vain yksi arvaus per kilpailu ja per henkilö.
Osakilpailut ovat Finlandia-Ajo, Elitloppet, Nordic King, lämminveristen Suur-Hollola-ajo, St Michel sekä kuninkuus- ja kuningatarkilpailu.
Kilpailu ajoittuu aikavälille 10.5.-2.8. eli se alkaa Vermon Finlandia-Ajosta ja päättyy 2.8. Kuninkuusravien päätöspäivään. Kisaan osallistuakseen kilpailijan on annettava yhteystietonsa. Tasapisteisiin päädyttäessä ratkaisee arpa.
Palkintona voittaja kuittaa VIP-paketin Suureen Suomalaiseen Derbyyn Vermossa 15. elokuuta. Viisi seuraavaksi sijoittunutta kuittaa Hevosurheilun tuotepaketin.
Vastaava kilpailu on järjestetty 7 oikein -lehden historiassa vuosina 1992 ja 1993. Kymmenen osakilpailun voittajien tietämistä edellyttänyt kisa oli silloisen Kuusi oikein -lehden toimituksen ideoima.
Osakilpailut
Finlandia-Ajo, Helsinki, su 10.5.
Elitloppet, Tukholma, su 31.5.
Nordic King, Härmä, la 20.6.
Suur-Hollola-ajo, lämminveriset, Lahti, su 5.7.
St Michel, Mikkeli, su 19.7.
Kuninkuuskilpailu, Tampere, la 1.8.-su 2.8., ravikuningas
Kuningatarkilpailu, Tampere, la 1.8.-su 2.8., ravikuningatar