Astutusluvuissa jyrkkä lasku – Parvelan Retu ja Hard Livin suosituimmat oriit

Suomen Hippos julkaisi tänään suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten kuluvan vuoden alustavat astutusluvut. Perinteisesti astutustilastot täydentyvät vielä loppuvuoden aikana, mutta suunta on selvillä ja se on alaspäin. Suomenhevosten astutusmäärä laski 11,6 prosenttia ja lämminveristen ravihevosten 10,8 prosenttia edellisvuodesta.Astutettuja suomenhevostammoja oli tällä kaudella yhteensä 1 250, mikä tarkoittaa 11,6 prosentin pudotusta astutusmäärissä (1414 tammaa vuonna 2025). Yhteensä käytettiin 176:tta eri oria, joista juoksijasuunnan oreja oli 61, ratsusuunnan oreja 26, pienhevossuunnan oreja 10 ja työhevossuunnan oreja 31. Täyteen 100 tamman määrään ylsi neljättä kautta peräkkäin Parvelan Retu. Toiseksi suosituin oli Caru 95 tammalla ja kolmanneksi suosituin Välähdys 89 tammalla.Kaikista astutuksista 66 prosenttia tehtiin juoksijasuunnan oreilla, mikä tarkoittaa 825 tammaa. Viime vuonna juoksijasuunnan tammoja astutettiin 884. Näin ollen juoksijasuunnan prosentuaalinen osuus suomenhevosten astutuksista itse asiassa nousi, sillä viime vuonna juoksijasuunnan astutuksia oli 62,5 prosenttia suomenhevosten astutuksista.Kymmenen käytetyimmän suomenhevosoriin joukossa on kaksi uutta ja nuorta oritta: Weikko (sijoitus 4., 63 tammaa) ja Siirin Toive (sijoitus 5., 43 tammaa).Kärkikymmeniköstä löytyy yksi ratsusuunnan ori, Piitsin Hurpales, 22 tammalla. Suomenhevosista suurin prosentuaalinen pudotus astutuksissa oli pienhevossuunnalla, noin 30 prosenttia. Suosituin ori oli viime vuoden tavoin Pisara Vihtori. Työ- ja käyttösuunnan suosituin ori oli puolestaan myös R-suunnalle jalostusarvosteltu Metkuttaja TS 12 tammalla. Vetokokeen suorittaneille työsuunnan oriille ei kertynyt yhtään astutusta vuodelle 2026. .Lämminveristen ravihevosten astutusmäärät laskivat 10,8 prosenttia, 1017 (2025) tammasta 907 tammaan. Tuontispermaoriiden prosenttiosuus oli 40 prosenttia kaikista astutuksista. Eniten tammoja astutettiin Suomessa astuneella oriilla Hard Livin, joka keräsi yhteensä 61 tammaa. Toisena tilastossa on 50 astutuksella Calgary Games, joka oli kauden suosituin tuontispermaori. Kolmanneksi suosituimmat oriit olivat tuontiori Maharajah ja Suomessa astunut Propulsion, jotka molemmat saivat 42 tammaa.Suosituin Suomessa syntynyt ori oli tänäkin vuonna Express Duo (sijoitus 6.), jolla astutettiin yhteensä 25 tammaa.Alustavat astutustilastot kokonaisuudessaan löydät Suomen Hippoksen tiedotteesta.