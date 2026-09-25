Parvelan Retu ja Petri Laine.
Petri Laineen Parvelan Retu astui neljättä kautta peräkkäin täydet 100 tammaa.Kuva: Anu Leppänen
Jalostus

Astutusluvuissa jyrkkä lasku – Parvelan Retu ja Hard Livin suosituimmat oriit

Sekä suomenhevosten että lämminveristen astutusluvut laskivat tänä vuonna yli 10 prosenttia.
Julkaistu
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