Astutustilastot kaunistuivat hieman päivityksessä
Suomen Hippos on päivittänyt viime vuoden astutustilastot. Tyypillisesti jonkin verran astutuksia jää ilmoittamatta määräajassa, eivätkä ne ehdi alustaviin tilastoihin. Näin on käynyt tälläkin kertaa. Iso kuva astutettujen tammojen määrästä ei kuitenkaan muuttunut, astutuksissa on edelleen laskua vuoteen 2024 verrattuna.
Suomenhevosten tammamäärä nousi 27 astutuksella alustavaan tilastoon verrattuna, mikä tarkoittaa nyt 1,3 prosentin laskua kokonaismäärässä edellisvuoteen verrattuna (alustavissa tilastoissa noin 3 prosentin lasku). Luvussa ovat mukana kaikki käyttösuunnat. Juoksijasuunnan astutukset vähenivät 6,75 prosenttia.
Myös lämminveristen ravihevosten astutusten lasku pieneni hieman. Nousua alustaviin tilastoihin tuli 1,4 prosenttia, mikä tarkoittaa, että astutusmäärien muutos vuodesta 2024 oli -13,4 prosenttia.
Ponirotujen osalta lasku pieneni puolestaan -6,7 prosentista -4,0 prosenttiin. Lämminveristen ratsuhevosten astutusmäärät nousivat alustaviin tilastoihin verrattuna 2,5 (-10,4) prosenttia.
”Suomenhevosten astutusmäärän nousu on todella hieno uutinen. Myös ponirotujen osalta tilanne on positiivinen, mutta lämminveristen ratsuhevosten ja erityisesti lämminveristen ravihevosten tilanne on edelleen hälyttävä”, Suomen Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back kertoo Hippoksen tiedotteessa.
”Alustavien astutuslukujen julkaisun jälkeen perustettu lämminverityöryhmä keräsi laajaa kiinnostusta, ja työryhmän laatimaa yhteenvetoa sekä toimenpide-ehdotuksia kuullaan tämän vuoden Kasvatuspäivillä”, Susanna Back jatkaa.
Kasvatuspäivät (ent. Jalostuspäivät) järjestetään Teivon raviradalla 13.–14.3.
Vuonna 2025 suomenhevosia astutettiin yhteensä 1 414 kappaletta, joista juoksijasuunnan oreilla 884. Lämminverisiä astutettiin 1174 kappaletta. Etenkin kotimaassa astuvien oriiden tammamäärät vähenivät. Tuontispermaoriiden osuus nousi vuodesta 2024 noin 31 prosentista noin 38 prosenttiin.
Suosituimpien orien listaan päivityksellä ei ollut vaikutusta. Suomenhevosista suosituin ori oli Parvelan Retu, joka astui täydet 100 tammaa. Se oli astutustilaston ykkönen suomenhevosissa jo kuudetta kertaa, suosio alkoi ensimmäisestä kaudesta 2020.
Lämminveristen ravihevosten suosituin ori oli Suomessa astuva Propulsion, joka astui 84 tammaa. Se tuli Suomeen astumaan vuonna 2023 ja on ollut tammanomistajien suosikkivalinta siitä lähtien. Tuontispermaoreista suosituin oli Maharajah, joka astui 38 tammaa. Myös sen suosio on jatkunut jo vuosia.
