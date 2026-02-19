Camppari ja muut Lahden komeat suomenhevosorit

Myös kaikki ilmoitetut suomenhevoset olivat saapuneet orinäyttelyyn. Ne edustivat selkeästi harkittua ja pitkäjänteistä kilpahevosjalostusta, mikä näkyi myös niiden korkeissa BLUP-indekseissä.Huippua edustivat 5-vuotiaat Kriterium-voittaja Camppari, Satakunta-ajon sankari Siirin Toive ja Pikkuprinssi Marstio, joiden blupit ovat 155, 152 ja 140.Kuninkuusravit ovat tietysti suomenhevosille tärkeä tavoite, jonka saavuttamiseen tarvitaan myös orinäyttely. Karlaksen taustajoukot ovat tehneet sen päämäärän selväksi jo tallin nimen valinnassa, se on Talli Kuninkaantekijät. Haastattelussa he vahvistivat, että nimi viittaa tulevaisuuden suunnitelmiin.Myös Soketin omistaja Linda Isotalo kertoi, että ori saapuu ensi viikolla Lahteen avaamaan kautensa raveissa. Hän kuvaili oriaan virkeäksi, mutta ei lainkaan ilkeäksi. Eli juuri sellaiseksi kuin kunnon suomenhevonen on.Hannu Pelkonen oli yhtä tyytyväinen kotikasvatti Kuuselan Winneriin, jota hän myös itse valmentaa. Kotiväelle kovin mieleinen ori on helppo käsiteltävä, vaikka paikoillaan seisominen ei ole sen lempipuuhaa. Pelkonen huomautti, että seisominen harmittaa juoksijahevosta.Kaiken kaikkiaan orien omistajien haastattelut voisivat olla oriesittelyiden parasta antia. Yksi ongelma niissä on, että orin esittäjällä ei ole mahdollisuutta tulla haastateltavaksi.Mutta muutenkin haastatteluissa näkyi hevosihmisten vaatimattomuus. Ei käytetä tilaisuutta hyväksi kehua oria oikein kunnolla, ja menetetään monta minuuttia mainosaikaa. Ehkä järjestäjät voisivat rohkaista orinomistajia valmistautumaan tilaisuuteen hyvillä iskulauseilla orinsa parhaista ominaisuuksista.Lisää orien kuvia ja niiden saamat pisteet saadaan illan aikana.