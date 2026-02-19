Camppari sai ykköspalkinnon, Missle Hillille ja Gareth Bokolle korkeat jalostusarvon ennusteet

Camppari (Tähen Toivomus) kuuluu sisarussarjaan, jossa aateluus todella velvoittaa. Se on emänsä Cordiitan kuudes ykköspalkinnon saanut jälkeläinen. Toinen hyvin menesrtynyt 5-vuotias Siirin Toive (Tähen Toivomus) sai II-palkinnon.Lämminverisistä jenkkiori Missle Hill (Muscle Hill) ylsi 79 pisteeseen ja korkeaan jalostusarvon ennusteeseen, ruotsalainen Gareth Boko sai 78 pistettä. Hiukan yllättäen Suomen Derby-voittaja Crepe Match (Creatine) päätyi keskinkertaiseen ennusteeseen 69 pisteellä.Täyden kympin luonteesta saivat Crepe Match, Gareth Boko ja Camppari. Jalkaterveydestä kympit annettiin Gareth Bokolle ja Siirin Toiveelle.Lahden orinäyttely 2026, lämminveriorien mitat ja jalostusluokka:Missle Hill (Muscle Hill – India Hall, Garland Lobell) 09,2a 834 000 eSäkäk: 152 Lautask: 152 Vartalo: 153 Rinnanymp: 174 Etusääri: 18,5 Kuntoluokka: 3-Palkinto: 79 p, II korkea jalostusarvon ennusteGareth Boko (Make It Happen – Vanilla Boko, Pine Chip) 09,1a 711 607 e160 – 159 – 162 – 180 – 19 Kuntoluokka: 3-Palkinto: 78 p, II korkea jalostusarvon ennusteCrepe Match (Creatine – Cameo Credit, Credit Winner) 10,7a 319 929 e161 – 160 – 168 – 191 – 21,5 Kuntoluokka: 3Palkinto: 69 p, III keskinkertainen jalostusarvon ennusteBryssel (Ready Cash – Spacelane, Lindy Lane) 11,4ake 277 288 e163 – 162 – 165 – 195 – 21 Kuntoluokka: 3Palkinto: 65 p, III keskinkertainen jalostusarvon ennusteKurri Jari Boko (Make It Happen – Astrid Wibb, Viking Kronos) 10,2a 244 627e155 – 154 – 160 – 174 – 19 Kuntoluokka: 3+Palkinto: 56 p, III keskinkertainen jalostusarvon ennusteBWT Echo (The Bosses Lindy – BWT Hard As A Rock, Supertoy) 12,1a 129 217e163 – 155 – 168 – 184 – 21 Kuntoluokka: 3-Palkinto: 54 p, IV matala jalostusarvon ennusteCiak Bi (Varenne – No Ifs Here, Conway Hall) 12,0a 60 479 e163 – 161 – 161 – 182 – 21 Kuntoluokka: 3Palkinto: 44 p, IV matala jalostusarvon ennuste Suomenhevosten mitat ja palkinnot:Camppari (Tähen Toivomus – Cordiitta, Cameron) 26,2a 94 000 e158 – 157 – 159 – 188 – 21,5 Kuntoluokka: 3+ Palkinto: KTK ISiirin Toive (Tähen Toivomus – Maisiri, Sipori) 26,7a 32 000 e158 – 158 – 165 – 186 – 21 Kuntoluokka: 3+ Palkinto: KTK IIKarlas (Lars – Karmilla, Cameron) 23,0a 61 170 e153 – 152 – 167 – 188 – 21,5 Kuntoluokka: 3+ Palkinto: KTK IIKuuselan Winneri (Viesker – Viirton Piirto, Turo) 23,1a 52 870 e152 – 152 – 164 – 184 – 20 Kuntoluokka: 4- Palkinto: KTK IIConsta (Caijus – Sirjakka, Sipori) 27,5a 17 500 e157 – 157 – 169 – 194 – 21,5 Kuntoluokka: 3+ Palkinto: KTK IIILaurilan Jokeri (H.V. Tuuri – Laurilan Cindy, Joihuri) 24,1a 60 900 e158 – 157 – 164 – 186 – 21 Kuntoluokka: 3+ Palkinto: KTK IIISoketti (Sipori – Larvan Hertta, Erikasson) 24,7a 61 420 e168 – 166 – 174 – 192 – 22 Kuntoluokka: 3 Palkinto: KTK IIIHiipeli (Patrikin Muisto – Vileriina, Viltterin Vile) 25,3a 28 400 e161 – 163 – 171 – 187 – 21 Kuntoluokka: 3- HYVÄKSYTTYMarstio (Parvelan Retu – V.K. Kukka, Viesker) 26,1a 56 600 e157 – 157 – 163 – 184 – 20 Kuntoluokka: 3 HYVÄKSYTTYTulokset, Suomen HipposArvostelutilaisuuden hevoset, Suomen Hippos.Camppari ja muut Lahden komeat suomenhevosorit.Crepe Match, Bryssel ja kumppanit kävivät näyttäytymässä Lahdessa