Crepe Match, Bryssel ja kumppanit kävivät näyttäytymässä Lahdessa

Lämminveristen orien arvostelu alkoi aamusta Lahden orinäyttelyssä pirtsakassa pakkasessa. Orit eivät keliä tuntuneet moittivan, mutta ympärillä häärivien ihmisten piti saada äkkiä kädet lämpimiin hanskoihin.Maailman monet huipputallit kiertänyt hevosenhoitaja Pirjo Kivelä on palannut vuodenvaihteessa kotimaan maisemiin Forssaan. Hänen mukanaan saapui mielenkiintoinen Ready Cashin poika Bryssel, jonka Kivelä esitti orinäyttelyssä.Hän kertoi olleensa töissä Björn Goopilla Ranskassa, jossa myös Ruotsiin rekisteröity Bryssel kilpaili. Sillä on neljä Vincennesin voittoa. Brysselin kilpailuoikeus oli päättymässä Ranskassa, ja se joutui lepolomalle loukkaantumisen takia loppukesästä 2022. Goop kysyi, haluaisiko Kivelä jatkaa sen kanssa. Hän oli silloin muuttamassa Belgiaan.“No minähän halusin. Saimme näyttävän vastaanoton, kun sikäläinen hevoslehti teki pitkän jutun ranskalaisen menestyshevosen saapumisesta Belgian areenoille. Hyvin sielläkin meni, 10 kilpailusta tuli 4 voittoa, 2 kakkosta ja kolmosta”, Pirjo Kivelä kertoi.Bryssel on Björn Goopin äiti Annikan ja eno Håkan Arvidssonin kasvatti. Sillä on klassisten ruotsalaisten Stall Traviatan ja Kullehusin emälinja, jolta tuli vuoden 1980 Derby-voittaja Mustard. Emän veljiä ovat Suomessa kilpailleet Bulldozer ja Sherman.Kivelä kuvailee Brysseliä “iloiseksi hevoseksi”, jonka parhaat ominaisuudet ovat nopeus ja hyvät liikkeet. Polvi nousee ja askel pyörii, jolloin kärryillä on vaikea arvioida, mitä vauhtia mennään. Hän olisi viime keväänä halunnut ilmoittaa sen Solvallan Speed Raceen, mutta se hanke kaatui, kun hänen Ruotsin lisenssinsä ei ollut voimassa. Hevonen olisi pitänyt tuoda ruotsalaisvalmentajan talliin, eikä Kivelällä ollut siihen aikaa.Kivelä harkitsi myös Brysselille siitosuraa Belgiassa, jossa olisi ollut siihen kiinnostusta. Spermatestit muut valmistelut tehtiin, mutta sitten Kivelä päätti muuttaa Suomeen, eikä halunnut oria Keski-Eurooppaan.“Orinpitäjää olen etsiskellyt Suomesta, mutta vielä ei ole kukaan innostunut. Toivon, että Ranskassakin pärjänneelle, mukavalle Ready Cashin pojalle löytyisi käyttöä täälläkin”, hän sanoi.Näyttelyn suomalainen tähti oli Derby-voittaja Crepe Match, jonka kanssa Lahteen reissasi hoitaja Gisela Koivu.“Aamukuudelta startattiin reissuun ja oltiin hyvissä ajoin perillä. Kyllä me vähän oli valmistauduttu ja pidetty parit “kehityskeskustelut” etukäteen, mutta hienosti Crepe arvosteluissa käyttäytyi. Ja ajomiehet kehuivat sitä myös. Vaikka se ei ollut ihme, koska se on aina ollut tosi hyvä ajaa”, Koivu kertoi.Crepe Matchin tulevaisuuden suunnitelmat ovat kuitenkin ensi sijassa kilpa-areenoilla. Koivu arvioi, että kausi alkaa, kunhan raviradoilla vallitsevat kesäkelit.Orinäyttelyn iltapäivä jatkuu suomenhevosten arvioinneilla ja päättyy lautakunnan kokoukseen, josta saadaan orien pisteet illan kuluessa. Hevosurheilu seuraa orinäyttelyä ja julkaisee sen tuloksia.Suomen Hippos, juoksijaoripäivät.Juoksijaoripäivät torstaina Lahden Jokimaalla