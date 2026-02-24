Hippos tiedotti muutoksista alkionsiirtosääntöihin
Suomen Hippos tiedotti tiistaina, että jalostusvaliokunta on käsitellyt 13.12.2025 ja 3.2.2026 kokouksissaan suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten jalostusohjelmia alkionsiirtojen osalta.
Jatkossa alkiovarsan kasvattajaksi merkitään luovuttajatamman omistaja. Muutos vastaa nykyisiä toimintatapoja ja helpottaa prosessin käytännön toteutusta.
”Lisäksi jokainen vastaanottajatamma merkitään astutetuksi tammaksi oriin astutusluetteloon silloin, kun alkionsiirrossa on käytetty Suomen orikiintiöön kuuluvaa oritta. Luovuttajatamma puolestaan näkyy oriin luettelossa yhtä monta kertaa kuin alkioita on siirretty vastaanottajatammaan”, Suomen Hippoksen Susanna Back kertoo keskusjärjestön tiedotteessa.
Nykyisen sääntöjen mukaan lämminverisillä ravihevosilla kantakirjaan merkitään vain yksi varsa vuodessa. Kirjaus on UET:n päätöksen mukainen.
Jalostusohjelmiin tehdyt muutokset alkionsiirtopykäliin
Suomenhevoset sekä lämminveriset ravihevoset:
Alkionsiirtomenetelmällä syntyneen varsan kasvattaja on luovuttajatamman omistaja varsan syntymähetkellä, ellei kasvattajaksi ole ilmoitettu luovuttajatamman haltijaa Suomen Hippoksen kasvattajarekisterissä.
Jokainen vastaanottajatamma merkitään astutetuksi tammaksi oriin astutusluetteloon.
Suomalaisen lämminverisen ravihevosen kantakirjaan voidaan merkitä vain yksi varsa tammasta vuodessa, pl. kaksoisvarsat. Tamman mahdollisia muita kyseisenä vuonna syntyneitä jälkeläisiä ei merkitä kantakirjaan, eivätkä ne saa ravikilpailuoikeutta.