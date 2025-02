Juoksijaoripäivät Lahdessa nähtävissä myös livestriiminä

Consalvolla (Ready Cash) on kaksi St.Leger-voittoa, Derby-kolmonen ja Kriteriumin nelossija. Viime vuoden St.Leger-voittaja Massimo Hoist (Muscle Hill) oli myös kolmas Derbyssään. Pitkän uran tehnyt Cameron Evo (Look The Star) on myös ikäluokka- ja Suur-Hollola-finalisti kuten Derby-nelonen Making Match (Maharajah).

Juoksijaoripäiviä voi seurata maksutta paikan päällä Lahden Jokimaalla tai maksullisen Haven Liven tuottaman livestriimin kautta.