Laskeneet astutusluvut vaativat toimia – näin kommentoi jalostusvastaava Susanna Back

Suomen Hippoksen julkaisemien suomenhevosten ja lämminveristen ravihevosten kuluvan vuoden alustavat astutuslukujen mukaan suomenhevosten astutusmäärä laski 11,6 prosenttia ja lämminveristen ravihevosten 10,8 prosenttia edellisvuodesta. Perinteisesti astutustilastot täydentyvät vielä loppuvuoden aikana, mutta suunta on selvillä ja se on alaspäin.”Tässä taloustilanteessa ei odotettu noususuhdanteisia lukuja, mutta aina kun mennään alaspäin, se on huono asia. Kyllähän luvut ovat huolestuttavat”, Hippoksen jalostusvastaava Susanna Back kommentoi.”Suomenhevosilla ylimääräinen tammapalkkio sai aikaan torjuntavoiton viime vuoden astutusluvuissa, ja kun sitä ei tänä vuonna ollut käytössä, niin se näkyi sitten tuon 11,6 prosentin verran. Ehdottomasti haemme suomenhevoselle rahaa myös ensi vuodelle, ja katsotaan sitten, saadaanko sitä ylipäätään ja mihin se sitten kohdistuu.”Jo viime vuonna romahtaneet lämminveristen astutusluvut saivat Hippoksen perustamaan kasvatustyöryhmän, jonka tämän vuoden keväällä valmistuneita mietintöjä lämminverikasvatuksen vahvistamiseksi on viety jo käytäntöönkin mm. kasvattajapalkkioiden nopeamman maksuaikataulun ja kasvattajapalkkioiden uuden painotuksen osalta. Nyt on tarkoitus panostaa entistä enemmän omistajuuteen.”Kasvatus nojaa lopulta omistajuuteen ja omistajiin. Vaikka se ei ole nopea oikotie, niin vain omistajuuden kautta kasvatuskin lähtee nousuun”, Back sanoo.”Ymmärrän kasvattajien toiveen, että halutaan akuutteja tukia ja toimia kasvatukseen, mutta jotta toiminta on kestävällä pohjalle, tarvitaan varsoille ostajia. Sitä kautta kasvattajatkin voi paremmin ja toiminta on kannattavaa ja mielekästä. Siihen pyritään nyt löytämään keinoja.”Konkreettiset toimet omistajuuden vahvistamiseksi ovat työn alla.”Niistä tullaan erikseen julki, kun hallitus on käsitellyt ehdotuksen, minkälaisilla kärjillä omistajuutta lähdetään nostamaan. Siellä on erilaisia tapoja, joilla on mahdollista saada uusia ihmisiä lajin pariin, oli se sitten kimppaomistamista tai jotain muuta. Tavoitteena on myös vahvistaa nykyisten omistajien mielekkyyttä lajia kohtaan, ja antaa heille ansaitsemaansa näkyvyyttä sekä huomiota”, Back toteaa.”Lisäksi ainakin suurkimppa tai suurkimpat ensi vuodelle on jollain tavalla tulossa. Kimppaomistamisella pyritään saamaan lajin hienoutta saataville aavistuksen pienemmillä kustannuksilla. Tietysti on muistettava myös se, että omistajuuden kiinnostavuuden lisääminen ei ole pelkästään Hippoksen tehtävä, vaan siinä riittää tehtäviä ihan jokaiselle lajin parissa toimivalle.”Huutokaupan kehittäminen yhdessä omistajajärjestön kanssa on myös yksi kehityskohde omistajuuteen. Monissa yhteyksissä, muun muassa Hevosurheilun 9.9. pääkirjoituksessa, on esitetty toive, että huutokauppapäivä rauhoitettaisiin raveilta, ja lauantain ravit järjestettäisiin huutokauppapaikkakunnalla. Näihin ajatuksiin ei Back tässä yhteydessä ota kantaa, sillä ei vastaa kilpailukalenterin laadinnasta Hippoksessa..Astutusluvuissa jyrkkä lasku – Parvelan Retu ja Hard Livin suosituimmat oriit