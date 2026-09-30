Susanna Back esitteli tänä keväänä Hevosalan Kasvatuspäivillä lämminverityöryhmän mietintöä ja toimenpide-ehdotuksia, joista ensimmäiset saatiin heti käyttöön.
Susanna Back esitteli tänä keväänä Hevosalan Kasvatuspäivillä lämminverityöryhmän mietintöä ja toimenpide-ehdotuksia, joista ensimmäiset saatiin heti käyttöön.Kuva: Johanna Heinonen
Jalostus

Laskeneet astutusluvut vaativat toimia – näin kommentoi jalostusvastaava Susanna Back

Suomen Hippoksen jalostusvastaavalle Susanna Backille laskeneet astutusluvut olivat pettymys, vaikkakin realistisesti odotettu sellainen.
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