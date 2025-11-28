Missle Hill ensi kaudeksi astumaan Suomeen – "Sijoittamiseen vaikutti myös Stall Zetin halu tarjota laadukasta oria Pohjois-Ruotsin kasvattajille"

Stall Zetin Missle Hill (Muscle Hill) on Sweden Cupin, Jubileumspokalenin ja Solvallan Nelivuotiseliitin voittaja sekä Suomessa Seinäjoki-ajon ja Glenn Kosmos Memorialin kakkonen. Ori on kilpaillut hyvällä menestyksellä 2-vuotiaasta 10-vuotiaaksi, ensin Tony Alagnalla USA:ssa ja sitten Daniel Redénin valmennuksessa Ruotsissa.

Sen voittosumma on yli 9 miljoonaa kruunua, voittoja on tullut 22. Sijaprosentti 105 startin uralla on 58. Voittoennätys 09,2a syntyi Sweden Cup -karsinnassa 2024. Finaalinssa voittoaika oli 09,5a. Elitloppet-finaalissa Missle Hill juoksi vuonna 2020, se oli karsinnan kakkonen Earl Simonin jälkeen ja finaalin viides, kun voittaja Propulsionin tulos mitätöitiin.

Stall Zet on astuttanut muutaman tamman Missle Hillillä, joka sai oritarkastuksessa korkean jalostusarvon odotteen vuonna 2022. Arvostelussa sen suvusta lausuttiin: ”Isä Eliittiori, emien tuotanto erinomainen.”

Emälinja menee 1946 syntyneeseen Ilo Hanoveriin (Nibble Hanover), joka on jättänyt legendaarisen tamman Impishin (The Intruder). Missle Hillin 2-vuotiaita jälkeläisiä on 2 ja 1-vuotiaita 5.

Ensi kaudeksi Missle Hill tulee Oriasema Lohilahdelle, Oulun pohjoispuolelle Iihin.

”Missle Hillin Suomeen sijoittamiseen vaikutti myös Stall Zetin halu tarjota laadukasta oria Pohjois-Ruotsin kasvattajille, kuten toimittiin Call Me Keeperin kanssa”, Stall Zetin orien Suomen edustaja Tapani Raunio korostaa.