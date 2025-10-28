Neljä oria sai korkean jalostusarvon ennusteen Ruotsissa

Parhaat pisteet, 77, sai 6-vuotias Bedazzled Sox (Brillantissime) 09,3a. Se on ansainnut reilut 8,9 miljoonaa kruunua ja kilpaillut 40 kertaa, joista 18 voittoa, 7 kakkosta ja 6 kolmosta. Bedazzled Sox oli Ruotsin eniten ansainnut 3-vuotias. Se voitti 5-vuotiaiden Margareta Wallenius-Klebergs Pokalin.Muut korkean jalostusarvon saaneet olivat: 76 pisteellä Sprintermästaren-voittaja 2025 Far Wise As (Face Time Bourbon) 10,8a 3,29 miljoonaa kruunua, 18 7-6-0. 76 pisteellä Peter Haughton Memorialin 2022 voittanut Kilmister (Chapter Seven) 08,7. Sen voittosumma on 8,78 miljoonaa kruunua ja statistiikka 40 9-5-8. Ja 3-vuotias E3-voittaja Wise Guy (Face Time Bourbon) 11,0a 3,6 miljoonaa kruunua 12 8-3-0.Keskinkertaisen jalostusarvon odote annettiin kuudelle orille: 67 pistettä Hades de Vandel (Ganymede) 10,1a 6,7 milj.kr 61 17-9-9. 66 pistettä Gareth Boko (Make It Happen) 09,1a 7,4 milj.kr 93 26-11-16. 64 pistettä Lulius Boko (Muscle Hill) 11,5a 2,6 milj.kr 11 9-2-0. 62 pistettä Flying Kronos (Face Time Bourbon) 09,6* 2,1 milj.kr 16 3-4-4. 62 pistettä S.G.Dracarys (Bold Eagle) 10,5a 2,77 milj.kr 39 7-5-4. 57 pistettä Fly By (Chapter Seven) 10,0* 2,6 milj.kr 34 4-6-2.Matalaan jalostusarvoon jäivät: 54 pisteellä Imperatur Am (Ready Cash) 11,2a 1,37 milj.kr 29 12-6-3 ja 53 pisteellä It’s Peppertime (Muscle Hill) 11,2a 1,3 milj.kr 33 9-6-4.Ulkomailla sijaitsevien siirtospermaorien lautakuntakäsittelyn tulokset julkaistaan myöhemmin.Tästä ST:n orinäyttelyjuttuun, jossa video.