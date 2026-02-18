Oriinpitäjille ja kasvattajille huojentavia uutisia: konkurssiin menneelle MyXLinelle korvaaja
Siitosoriiden sperman kuljetuksiin ja niiden aikatauluihin liittyvät vaikeudet ovat lisääntyneet huomattavasti viime vuosien aikana reittien ja toimijoiden muutosten myötä. Helpotusta asiaan tuli, kun MyXline tarjosi muutaman vuoden ajan toimivan vaihtoehdon osalle oriasemista.
Joulun alla Länsi-Savo uutisoi kuitenkin MyXLinen hakeutuneen konkurssiin. Uutinen tuli järkytyksenä monelle oriasemalle ja kasvattajalle.
Nyt asiaan on saatu helpotusta. Suomen Hippos tiedottaa Pakettihuollon ilmoittaneen jatkavansa pikakuljetuspalvelun tarjoamista hevosalan toimijoille kevään 2026 aikana. Yhtiö tarjoaa oriasemille kuljetusratkaisun hevosten spermalähetyksille hyödyntäen Onnibus.comin linja-autoverkkoa ympäri Suomen.
Asiakkaat voivat tarvittaessa seurata lähetyksiään reaaliajassa ja hallinnoida kuljetuksia kätevästi missä tahansa.
Vuoden 2026 aikana Pakettihuolto pystyttää HUB-kaappeja keskeisille linja-autoasemille helpottamaan lähetysten vastaanottamista ja lähettämistä sekä vaihtoja. Alustavan suunnitelman mukaan kaappeja tulee Helsinkiin, Jyväskylään, Kuopioon, Tampereelle ja Turkuun.
Pakettihuollon yhteistyökumppani Intercity-kuljettamisessa on Onnibus.com Oy. Mikäli oriasemat haluavat käyttää kuljettajina muita linja-autoyhtiöitä kuin Onnibus.com Oy:tä tai Koiviston Auto Group Oy:tä, heitä pyydetään olemaan yhteydessä kyseisiin linja-autoyhtiöihin palvelun käyttöön ottamiseksi.