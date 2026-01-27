Uudet jalostusindeksit julkaistu Heilassa – Tähen Toivomus, Uncle Lasse ja Fabulous Wood ykkösinä
Hippos tiedottaa julkaisseensa vuoden 2025 tuloksiin perustuvat BLUP- eli jalostusindeksit. Heppa-järjestelmässä näkyvät kokonaisindeksit ja arvosteluvarmuus, mutta Heila-jalostusjärjestelmästä löytyvät niiden lisäksi myös osaindeksit.
Jalostusindeksi lasketaan Suomessa suomenhevosille ja lämminverisille ravihevosille ravikilpailutulosten perusteella. Indeksi kuvaa hevosten perinnöllistä tasoa.
Hevosten jalostusindeksit muodostuvat kolmesta osasta: suvusta, hevosen tuloksista ja jälkeläisten tuloksista ja ne julkaistaan ravihevosille vuosittain. Indeksit julkaistaan alle 35-vuotiaille hevosille.
BLUP-indeksi tulee sanoista Best Linear Unbiased Prediction eli paras lineaarinen harhaton ennuste. Indeksien laskennassa otetaan huomioon kaikki käytettävissä oleva tieto hevosen suvusta, suorituksista sekä jälkeläisistä. Lisäksi laskennassa otettu huomioon myös ympäristötekijät, jotka on pystytty tutkimuksissa todentamaan tuloksiin vaikuttaviksi, mutta jotka eivät ole perinnöllisiä. Indeksien laskennassa huomioon otetut ympäristötekijät ovat sukupuoli, ikä, ohjastaja, lähtörata ja -tapa, sekä yksittäinen lähtö.
Indeksi on ennuste hevosen jalostusarvosta. Arvosteluvarmuus kuvaa, kuinka luotettavasti ennuste kuvaa hevosen todellista jalostusarvoa. Korkein mahdollinen arvosteluvarmuus on 1 eli 100 prosenttia. Arvosteluvarmuuteen vaikuttaa merkittävästi hevosen omien sekä jälkeläisten tulosten lukumäärä. Mitä enemmän tuloksia on käytettävissä, sitä suurempi on arvosteluvarmuus.
Hippoksen tiedotteessa muistutetaan, että jälkeläisnäyttöihin perustuva jalostusindeksi on aina luotettavampi kuin kokonaisindeksi. Esimerkiksi suomenhevosoriista jälkeläisnäyttöisten indeksilistan kärjestä löytyy Tähen Toivomus, jonka jälkeläisnäyttöinen kokonaisindeksi on 142. Yksittäisiä indeksejä tarkastellessa Tähden Toivomuksella on myös korkein aikaeroindeksi (136), kun taas paras voittosummaindeksi löytyy tilaston sijalta kaksi löytyvältä Parvelan Retulta (167).
Kotimaassa arvostelluista jälkeläisnäyttöisistä lämminverioriista korkein indeksi on Uncle Lassella (141). Ulkomaisista oreista korkein indeksi on Fabulous Woodilla (152). Seuraavina ovat Maharajah ja Ready Cash (149).
Indeksilaskenta suosii nuoria hevosia. Lähtökohtaisesti jalostuksen edistyessä nuoremmat ikäluokat ovat vanhempiaan parempia. Vuosittaisessa indeksilaskennassa indeksien vertailuarvo 100 määritellään aina yhtenäiseen ikäluokkien keskiarvoon. Suomenhevosilla vertailutasona käytetään 6–10-vuotiaiden hevosen kilpailutuloksia, lämminverisillä vastaavasti 5–9-vuotiaiden tuloksia, Hippoksesta kerrotaan.
Korkeimpien indeksien listat löytyvät kokonaisuudessaan Hippoksen sivuilta.