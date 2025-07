Harrastus voi vaatia veronsa – lue tästä, milloin hevosharrastuksen tulot ja menot kiinnostavat verottajaa

Luovutusvoitot verotukseen

Hevosten myynti on yksi tapa ansaita. Hevosen myynti kuuluu luovutusvoittoverotuksen piiriin. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jos myyt tai vaihdat omaisuutta (hevosen) ja myyntihinta on suurempi kuin summa, mitä hevosesta on alkujaan maksettu, siitä pitää maksaa veroa.

"Kaikki luovutusvoitot on ilmoitettava veroilmoituksessa", Jokitie muistuttaa.

Luovutusvoiton määrä on se summa, mikä jää, kun vähennetään myyntihinnasta ostohinta sekä kulut, jotka ovat aiheutuneet ostosta ja myynnistä. Myös mahdolliset omaisuuden arvoa nostaneet ja parantaneet kulut voi vähentää.

Jokitie toteaa, että osto- ja myyntihetken välisenä aikana omaisuuden käytöstä ja ylläpidosta aiheutuneita kuluja ei kuitenkaan voi vähentää luovutusvoittoa laskettaessa.

Esimerkkitilanne voisi olla vaikkapa seuraavanlainen: Ostat alkuvuodesta 2021 hevosen, josta maksat 10 000 euroa. Hevonen onkin oletettua parempi ja saat siitä 50 000 euron tarjouksen, jonka hyväksyt joulukuussa 2021.

Myyntihinnasta voit vähentää ostohinnan ja kauppatapahtumiin liittyviä kuluja, kuten eläinlääkäritarkastuksesta syntyvät ja kauppakirjan tekemisestä aiheutuvat menot.