Laatukasvatusta Ullavalta – Better Leader tuoreimpana tähtenä

Leader-varsoja alkoi syntyä vuodesta 1996 lähtien ja neljännessä, D-ikäluokassa, oli jo kuusi varsaa. Oli luonnollista, että niitä myös myytiin.

”Alkuaikoina myytiin kaikki tammatkin”, Ilkka Klemola kertoo. ”Enjoy Leader oli ensimmäinen omakasvatti tamma, joka jätettiin itselle. Kyllä sitä kysyttiin ostaakin, mutta haluttiin jättää, kun se oli Bunuelan ensimmäinen tammavarsa.”

Varsojen myyntiä luonnollisesti helpotti, että kasvattajanimi Leader tuli nopeasti tutuksi raviväelle. Jo toisesta, vuoden 1997 B-ikäluokan kolmesta varsasta kaksi nähtiin Kriteriumin finaalissa. Niistä Born Leader voitti Tornio Racingin ja Brave Leader puolestaan jatkoi nelivuotiaana Derby-neloseksi.

Eikä tarvinnut mennä kuin vuosi eteenpäin ja Champion Leader pani Derbyssä vielä paremmaksi. Sen terävässä loppuspurtissa edelle jäi vain Don Giovanni.

”Paljon on ajateltu hevosasioita ja paljon on tehty hevoshommia, mutta meillä on aina mennyt maatalous voimakkaana vieressä”, Petri Klemola kuvailee.

Käytännössä se tässä kohtaa tarkoitti, että Klemolaan Derby-menestystäkin tuonut kaksikko myytiin maatalouden takia pois.

”Kaksi kertaa on myyty kaikki valmennettavat hevoset pois ja alettu rakentamaan navettaa. Ne oli raakoja päätöksiä laittaa hevoset rahoiksi ja alkaa odottaa, että tulee uusia yhtä hyviä. Mutta itse on päätökset tehty.”

Uusia siitostammoja kuitenkin hankittiin, mutta niissä piti olla aina jokin idea.

”Ruotsin suvut ovat itselle melkein mielenkiintoisempia kuin Amerikan”, Ilkka Klemola sanoo. ”Ruotsissa käytetään tosi hyviä oreja, ja siellä on valmiiksi vähän ranskalaissukuista tammakantaa. Kun katsoo ikäluokkalähtöjä siellä, kahdestatoista kymmenen on hybridejä.”

He ovat suosineet tammoja, joilla on ajettu kilpaa.

”Sellaisesta näkee aika monta asiaa. Se kestää treenausta. Sen luonnekin on jonkunlainen, jos se on voittanut. Luultavasti jalka-asennotkin on jonkinlaiset.”

Nykyinen internetaika helpottaa paljon.

”Nyt asioita näkee videokirjastosta, ennen ei oikein kuin itse ajamalla. Näkee liikkeet ilman kenkiä ja kenkien kanssa. Osaa kuvitella, mitä tähän saisi orivalinnalla tulla lisää tai mitä ei ainakaan saisi tulla lisää.”

Emälinja on luonnollisesti tärkeä, eikä epäonnistunut isäori ole siitostammalle ylittämätön rasite, jos emän puoli on kunnossa.

”Hyvät tammalinjat kestävät yhden huonon orin, eikä sen takia kannata tyrmätä mitään tammaa.”

Hän ottaa esimerkiksi Beauty Thingin. Vanhaa ja vahvaa ruotsalaista emälinjaa edustaneen tamman isä oli Kosar, jonka Ilkka Klemola monen muun tapaan laskee periyttäjänä epäonnistuneeksi. Beauty Thing jätti kuitenkin Kriterium-voittaja Keen Leaderin 12,3a ja Hero Leaderin 12,3a, joka oli Kymenlaakso-ajon kakkonen ja myöhemmin useamman V75-sarjan voittaja.

”Hero Leader oli Coktail Jetistä. Tultiin Petrin kanssa joltain ravireissulta ja tämä sanoi, että kyllä pitäisi olla hevonen Coktail Jetistä. Sanoin, että huutokaupassa olisi siitä kantava tamma.”

Velipoika ei kommentoinut siinä kohtaa Ilkalle oikein mitään.

”Mutta minä poika huusin sen, 26 000 kruunulla tamman, joka varsoi puolentoista kuukauden päästä. Tiineys Coktail Jetista oli tamman oston idea, mutta oli se vanhaa ruotsalaista emälinjaakin, jota minä arvostin. Ne kestivät kilpailla.”