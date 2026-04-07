Markku Hietanen: "Asioiden ymmärtämiseen piti kasvaa vähitellen"

Tuosta ensimmäisestä kerrasta on kulunut 69 vuotta, 5 kuukautta ja 24 päivää ja Kekkonen, Elvis, Castro ja Neuvostoliitto kuuluvat historian lehdille, mutta Markku Hietanen toimessaan edelleen tähän päivään. Hän ohjasti Pedro The Bossia Etelä-Pohjanmaan Hevosjalostusliitto ry:n järjestämissä ravikilpailussa Seinäjoen ravikeskuksessa.

Paljon on vettä virrannut Laihianjoessa tässä välissä. Paljon on tapahtunut Markku Hietasellekin. Paljon hyvää, mutta kuten ihmiseloon kuuluu, myös ikävämpiä tapahtumia.

Kova paikka oli vuoden 1984 marraskuussa. Silloin paloi kaksiosaisen tallin toinen puoli ja epätoivoisista pelastusyrityksistä huolimatta 12 hevosta sen mukana.

”Kyllä se taas mieleen tuli, kun tässä joku metallifirma Laihialla paloi.”

Palon jälkeen oli hetken aikaa kuitenkin vakavan pohdinnan paikka.

”Mietittiin jatketaanko mullin pidolla vai millä lailla. Naapuri yllytti, että sonnin pitäjiä on joka kylässä, mutta hevosmiehiä ei. Ei annettu periksi ja siitä se taas urkeni. Jatkettiin vaan ja entistä kovempaa.”