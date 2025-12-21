Peter Kankkosen valloittava elämäntarina – näin papista tuli ainutlaatuinen ravikulttuurin taltioija

Papin työstä Peter Kankkonen jäi eläkkeelle vuonna 2014, mutta laakereilleen hän ei jäänyt lepäämään.

”Pysyäkseen virkeänä ja terveenä täytyy tehdä jotain hyödyllistä ja antaa, jos on jotain annettavaa – jos ei muille, niin edes itselleen. Minä olen onnekas, kun olen saanut työllistettyä itseni omilla valinnoilla.”

Ensimmäiset kuusi talvea Peter vietti Espanjassa – ensin kolme Teneriffalla, ja sitten kolme Costa Blancalla. Ei kuitenkaan lomailemassa vaan turistipappina työskennellen.

”Satun kuulumaan siihen porukkaan, joka pitää lämmöstä ja etelän elämänrytmistä. Meillä juostaan kello kädessä, siellä otetaan rennosti ja voidaan paremmin. Tehdään pitkää päivää, mutta annetaan aikaa yhdessäololle ja viihdytään iltaisin ruoan ääressä pitkään. Ja ruokavaliokin on terveellisempi”, Peter Kankkonen listaa Espanjan hyviä puolia.

Sitten iski korona, ja Kankkonen jäi Suomeen. Sekin sopi hyvin, sillä hän sai keskittyä omasta elämästään kertovan Hevospappi-kirjan kirjoittamiseen. Töihin hän ei enää Espanjaan mene, mutta haaveena on palata sinne ensi talveksi kirjoittamaan kahta uutta, työn alla olevaa kirjaa.

”Toinen kertoo Alexandra Frosterus-Såltinista, joka pystyi ensimmäisenä naisena elättämään itsensä taidemaalarina Suomessa. 1800-luvulla hän kuvitti mm. Turmiolan Tommin elämäkerran ja on maalannut eniten alttaritauluja – 70 kappaletta. Kirjan pitäisi ilmestyä tänä vuonna”, Peter Kankkonen aloittaa.

”Toiseen kerään vasta aineistoa, se kertoo suomenhevosesta talvisodassa. Suomenhevosen panoshan oli aivan ratkaiseva, ilman sitä Suomi olisi ollut puna-armeijalle helppo pala. Mutta en kirjoita kirjaa suomalaisille vaan riikinruotsalaisille. Luulen, että kustantajakin löytyy – varsinkin, kun näinä aikoina viitataan paljon talvisotaan.”

Hevosvideoidenkaan suhteen Kankkonen ei ole sanonut vielä viimeistä sanaansa.

”Viime talvena ryhdyin vihdoin ja viimein käymään läpi nauhavarastoani, jossa on todellisia aarteita. En osaa vielä sanoa, mitä niistä teen, mutta olisi sääli, jos ne eivät jäisi mihinkään minun jälkeeni.”

”Nauhalla on sellaisten legendojen kuin Stanley Dancerin, Howard Beissingerin, Lou Guidan, Sonny Antonaccin ja Sören Nordinin pitkiä haastatteluja”, Peter Kankkonen mainitsee muutaman esimerkin.