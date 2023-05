Äiti Susanna Packalén on pitkän linjan hevosenomistaja, -kasvattaja ja harrastajavalmentaja, jonka kasvatit tunnetaan etuliitteistä Kiikku’s ja Kiikun. Tytär Christa Packalén on ammattivalmentaja, jonka voittoprosentti kuluvalta vuodelta on 43. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat Äiti ja tytär Packalén osaavat riidellä ja sopia – "Äitiys saa ajattelemaan monia asioita eri tavalla" Susanna Packalén, 55, ihailee tyttärensä Christa Packalénin, 30, hevosmiestaitoa. Christa sanoo perineensä sen äidiltään. Välillä räiskyvät riidat, mutta ihan yhtä nopeasti ne sovitaan.