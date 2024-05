Toto75-ennakko Forssa: Kuolemanporteilta selvinnyt – "Hän oli vähän aikaa hiljaa"

Tunneskaalaa laidasta laitaan

Hevosia 90-luvulta asti omistanut ja kasvattanut pariskunta on saanut kokea raviurheilun tunteiden äärilaidat Crepe Matchin derbyvoitosta moniin vastoinkäymisiin. Tänä vuonna Albarino Sala on tuottanut ilonhetkiä kehityksellään ja otteillaan.

”Hyvin se tuntui karsinnassa silti menevän ottaen huomioon kaikki nämä vaikeudet. Näin jälkikäteen täytyy olla tyytyväinen, että se leikattiin ja hevonen jäi henkiin”, Salakari sanoo.

”Toivon mukaan se joskus tienaa jotain takaisinkin, mutta tuurissaan se tietysti aina hevosten kanssa on. Albarino on aika selväravinen hevonen, eikä sillä ole koskaan ollut mitään balanssiongelmia tai sellaista.”

Kaikkia periyttäjätamma Rosebud Salan jälkeläisiä valmentanut Harri Koivunen kiittelee 4-vuotiaan ruunan asennetta.

”Albarino Sala on mennyt vuoden mittaan eteenpäin tosi paljon. Koko ajan sillä on ollut käyrä eteenpäin. Se on miellyttävä hevonen periyttäjäemästä, josta on kaikki voitokkaita hevosia”, myös John Hossin, Royal Lucan ja tallin uuden tulokkaan I Am A Queenin Pilvenmäki Specialin finaaliin saanut Koivunen summaa.