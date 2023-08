Sukulinjoissa Antero ja Riikka Tupamäki: Eläinlääkäri ja eläinlääkäristä seuraava

”Olen ollut siunattu siinä, että minulla on todella läheiset välit sekä veljiin, että omiin vanhempiin. Minua on rakastettu, ja harrastukseni on mahdollistettu. Vaikka isä on tehnyt paljon töitä, hän on ollut minulle paljon läsnä. Yhä edelleen hän antaisi minulle tai veljille vaikka sormen kädestään.