"Hevosnainen on oma rotunsa, mä olen siitä pehmoversio", kahden lapsen äiti, yrittäjä Nelly Korpikoski kuvailee

Nelly Korpikoski on kasvanut vahvojen naisten, äitinsä ja mummonsa, ympäröimänä. Hän uskoo, että omille lapsilleen on muotoutunut samanlainen kasvatusmalli. ”Jos jotain haluaa, sen eteen on tehtävä töitä”, Korpikoski kuvailee. Kuva: Anu Leppänen