Tauon jälkeen Ari Moilanen on ohjastanut kaikki Jack Of All Tradesin voittostartit. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat Jaska pitää tuhmat pojat otsikoissa – "Otetaan vastaan kaikki mitä annetaan" Ari Hartikaisen valmentama Jack Of All Trades tavoittelee keskiviikkona Vermossa paikkaa Länsicupin finaaliin.