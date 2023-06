Global Classified intoa puhkuen Eliittiin – "Nopeus on se ominaisuus, jolla päästään pitkälle"

“Tämä vuosi on sujunut todella hyvin. Solvallaserien on ollut sen juttu, ja voitimme kaksi karsintaa ja yhden finaalin. Hevonen on kehittynyt vielä paljon tänä keväänä”, Djuse senoo. “Global Classified on hyvänkokoinen hevonen. Ehkä hevosen paras ominaisuus on lähtönopeus. Ja nykyisin se on helppo ajettava, eikä juoksupaikalle ole isoa merkitystä. Myös jaksaminen on kehittynyt koko ajan.”