Cream Candy on radalla terävä, mutta kotioloissa lunki. ”Päänsä kanssa se on pelannut varsasta saakka, mutta se on mukava ajaa, kiva ratsastaa ja kiltti hoitaa. Mukava ja luotettava hevonen”, Emma Väre kuvailee. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat Karkkipäivä Kasvattajakruunussa – Cream Candylla ja Emma Väreellä selvät sävelet taktiikan suhteen Cream Candy starttaa kakkosradalta 5-vuotiaiden tammojen Kasvattajakruunu-finaaliin.