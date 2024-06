Kesäradalla: Kokemäki kutsuu juhannuksena – ”Kun ajelee tähän suuntaan, tien vieressä haistaa jo kanat”

Avaralla tallialueella on oma broileripisteensä, joka liittyy vahvasti Patri Filatoffin varhaisimpiin Kokemäki-muistoihin.

”Pikkumuksuna nojailtiin valjastustolppiin ja syötiin kanaa hevosten vieressä sormet rasvassa”, raviperheen poika sanoo hymyillen.

Viime vuosina ohjastaja on keskittynyt juhannusraveissa kilvanajoon.

”Yleisö tekee tunnelman, ja täällä katsomo on piukassa porukkaa. Silti tilaa on tosi paljon, ja hevosta on hyvä lämmitellä ja palautella lukuisilla ajoreiteillä.”