Kotiradan komeetta - omaperäisin keinoin eteenpäin viety Mandela Zon kiihdyttää ykkösradalta Seinäjoella

”Olen pyrkinyt viemään hevosta eteenpäin vähän omaperäisesti. Sillä on startattu välillä monta kertaa lyhyen ajan sisään, minkä jälkeen on pidetty pientä taukoa. Se on sopinut tälle hevoselle ja se on kehittynyt ehkä nopeammin kuin odotinkaan.”