Ranskalaiset ammattikuskit hallitsevat kehonsa ja pitävät ratsastusasennon paketissa maaliin asti. Loppusuoran taistossa kuskit ovat nostaneet kantapäänsä ylös kirittääkseen hevosiaan. Kuva: Gerard Forni

Kuskin kunto ratkaisee – "Menestystä varten tärkeintä on löytää yhteinen menotyyli"

Monté eli raviratsastus on ollut osa suomalaista raviurheilua jo lähes 45 vuoden ajan. Alkuvuosien sekalaisesta hevos-, kuski- ja varusteseurakunnasta on näihin päiviin mennessä kasvanut vakavasti otettava hevosurheilulaji, jonka harjoittajia on Suomessa jo pitkälti toistasataa.