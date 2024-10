Laakkoset kasvattavat nyt Suomeen –"Rupesi tympimään, kun urat jäivät niin lyhyiksi"

Kilpahevoset (nimen perässä valmentaja):

Knows Best 2015 Ruuna 11,2aly Hannu Laakkonen

Always Ready 2016 Ruuna 12,1ake Juho Ihamuotila

Bridge Commander 2017 Ruuna 12,8ake Juho Ihamuotila

Reload Pellini 2018 Ruuna 14,0ake Juho Ihamuotila

Star Angus 2019 Tamma 11,9aly Tero Pohjolainen

Evert Knows 2019 Ruuna 18,2ke Juho Ihamuotila

Think Big 2020 Ruuna 16,3ake Juho Ihamuotila

Heikintuuli 2021 Ori Teemu Okkolin

Nothing But Beat 2021 Ruuna Juho Ihamuotila

Vangelis 2021 Ori Juho Ihamuotila

Thor Barosso* 2021 Ori Juho Ihamuotila

Readly Håleryd* 2021 Ori Juho Ihamuotila

Tree Hugger 2022 Tamma Jyrki Tammimetsä

Tears In Rain 2022 Tamma Jyrki Tammimetsä

Nine To Five 2022 Tamma Jyrki Tammimetsä

Gambler Knows 2022 Ori Jyrki Tammimetsä

Keep On Burnin 2022 Tamma Jyrki Tammimetsä

Capital Games 2023 Ori

Amouring 2023 Tamma

Behind Blue Eyes 2023 Tamma

Cortina Games 2023 Tamma

Heartbeat Ahead 2023 Tamma