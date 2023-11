Pertti Puikkonen on valmentaja ja yli 3000 voittoa ajanut ohjastaja. Bea-Maria Puikkonen on hevosenhoitaja ja päivätöissä Lihatukku Veijo Votkinilla. Hevonen kuvassa on Fager. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat Sukulinjat: Nauravaiset ja laulavaiset ”Voitko kirjoittaa siihen, että Bea sanoo, että iskä on maailman paras iskä?” kysyy Pertti Puikkosen, 69, tytär Bea-Maria Puikkonen, 23, haastatteluhetken lopussa.