Sukulinjat: Rakkaus hevosiin yhdistää Iina Rastasta ja Emmi Innasta

Muistot Emmin lapsuudesta liittyvät aika pitkälti hevosiin. Kun tytöt olivat ihan pieniä, asuimme välissä Lahdessa, eikä hevosia tavallaan ollut, mutta tietysti kaikki lomat menivät aika pitkälti Samulin (Innanen, Emmin isä) vanhempien luona Savonlinnassa. Sen Emmin palon hevosiin huomasi jo ihan pienenä. Hän vaati aina aamuisin päästä ukin kanssa talliin. Hän on ollut hyvin määrätietoinen ja päättäväinen lapsi, että jos hän on jotain halunnut, sitä kohti on vahvasti menty. Muistan, miten vuotta ennen kuin Emmi pääsi ponikorttikurssille, kävimme raviradalta kysymässä ravien sääntöopasta. Sitä hän luki tosi huolella iltaisin sängyssään. Sellainen intohimo on paistanut ihan nuoresta saakka.