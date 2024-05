Fairy Wind omaa erikoisen luonteen, mutta radalla se keskittyy vain ja ainoastaan kilpailemiseen. Siitä osoitus on sen laukkaprosentti, joka on pyöreä nolla. Voittoprosentti taas on 54. Kuva: Aada Pölönen

Lähikuvat Työtä kaihtamattomat – Sakari Kolehmaisen Fairy Wind on alkuvuoden komeetta Sakari Kolehmaisen, 76, valmentama Fairy Wind on alkuvuoden voitokkain hevonen yhdessä Amazing Playerin kanssa.