Global Beware on aloittanut ryminällä – Varautukaa vallanvaihtoon

”Se on tosi lunki hevonen. Luonteeltaankin se on oikein todella helppo. Oikein rauhallinen”, Perttunen kuvailee. ”Se menee tosi laiskasti startissa, minkä vuoksi se on tosi mukava ajaa. Sillä on vetolaput, ja kun ne vetää, silloin se tietää lähteä. Mielestäni se on hyvä asia, ettei matkan aikana oikein yhtään tiedä, minkä verran siellä on varaa, mutta kuitenkin menee, kun tarvitsee.”