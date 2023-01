Isä Matti Rehula toimii hevosalalla monessa roolissa. Hänen kotitilallaan on keinosiemennysasema ja hän on mm. Suomenhevosliiton hallituksen jäsen. Tytär Kaisa Rehula kilpaili viime vuonna Salamakypärissä ja on töissä Joni-Petteri Irrillä hevosenhoitajana. Kuva: Garin Helenius

Lähikuvat Yllytyshullut – "Ennen kuin mentiin ravipaikalle, piti ottaa Pertti Puikkosen levy ja laulaa kaikki ne kappaleet läpi" Matti Rehula, 45, haluaa olla paikalla aina, kun tytär Kaisa Rehula, 20, ajaa kilpaa. Tyttären kilpailut jännittävät paljon enemmän kuin omat ajotehtävät ikinä.