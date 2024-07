Äänessä kokelasohjastajien EM-kisoihin valittu Tiia Vehviläinen: "Todella iso yllätys"

Hei Tiia! Paljon onnea valinnasta! Millainen uutinen tämä oli sinulle?

"Närhisen Hanna soitteli pari viikkoa sitten, ja kertoi tästä valinnasta. Valinta oli todella iso yllätys, mutta mukava sellainen. On aivan mahtava juttu päästä edustamaan Suomea, sekä nähdä myös Italia ja sen raviurheilua. En ole aiemmin ajanut kilpaa ulkomailla, minkä takia reissu tuntuu erityisen hienolta."

EM-kilpailut ajetaan Sisiliassa Syrakusan kaupungissa 8. joulukuuta, ja kilpailuun kuuluu neljä osalähtöä. Onko sinulla tietoa Italian raviurheilusta?

"En ole aiemmin juurikaan seurannut Italian raviurheilua, mutta nyt tarvitsee vähän ruveta tutustumaan siihen. Minun täytyy tutustua ainakin sääntöihin, ja millainen ajokulttuuri siellä on. Tiedän, että Italiassa on paljon hyviä valmentajia, kuskeja ja hevosia, mutta muuta tietoa minulla ei juurikaan vielä ole."

Millaista reissua odotat Italiaan?

"Mahtavaa reissua! Tämä on niin ainutkertainen tilaisuus, että porukat ovat ainakin lähdössä mukaan kannustamaan. Iskä on ollut aikoinaan Suomen edustajana Venäjällä samassa kilpailussa. Reissu on varmasti hyvin mieleenpainuva kokemus."

Miten aiot valmistautua kilpailuun?

"Valmistaudun samanlailla kuin muihinkin lähtöihin ja teen taustatyötä, en mitään sen suurempia erikoisuuksia. Ja tosiaan niitä sääntöjä pitää katsoa."

Olet ajanut tämän kauden valtavan hienolla menestyksellä. Miten sama vire saadaan pysymään myös jatkossa?

"On ollut todella hienoa, että tämä kausi on mennyt näin hyvin ja menestystä on tullut. Iso kiitos siitä kuuluu hevosten valmentajille, ketkä ovat ilmoittaneet minulle hevosiaan. Hevoset ovat olleet hienossa kunnossa kilpaillessaan, ja olen saanut ajettavaksi hyviä hevosia. Sen myötä myös oma tekeminen on varmistunut ja itseluottamus kasvanut. Pyrin ajamaan nyt mahdollisimman paljon kilpaa parhaalla mahdollisella menestyksellä, ja lähden aina ajamaan, kun pyydetään."

Millaisia kesä(loma)suunnitelmia sinulla on tälle kesälle?

"Kesä menee ja on mennyt pääasiassa ravien parissa. St Michel ja Kuninkuusravit ovat työn ja huvin yhdistämistä. On hienoa päästä ajamaan kilpaa tuollaisina viikonloppuina ja samalla viettää aikaa kavereitten kanssa. Pidän sitten kunnon lomaa myöhemmin syksyllä, kun suuremmat ravikiireet ovat hieman laantuneet, ja kelitkin ovat kylmemmät ja pimeät. Silloin minun on tarkoitus ottaa viikon lomareissu lämpöön jonnekin ulkomaille."