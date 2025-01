Äänessä hevosia treenaava laulumies Mika Lappalainen: "Tulevat kolahtamaan kansaan"

Minkälaisin fiiliksin tulet esiintymään Hevosurheilun lukijaristeilylle?

”Tosi hyvillä. Hienoa päästä hevosihmisten kanssa reissuun. Minulla on aika paljon hevosaiheisia lauluja ja varmasti muutenkin paljon yhteistä matkalle lähtijöiden kanssa. Risteily tulee vielä kivaan hetkeen, kun helmikuussa julkaisen viisi uutta biisiä, joita päästään soittamaan risteilyllä. Ne varmasti tulevat kolahtamaan kansaan, kun ovat jalan alle meneviä biisejä. Mellevät kinkerit meillä on tiedossa.”

Minkälaisen show’n Mika Lappalainen ja Onnentekijät tulevat lukijaristeilyllä tarjoamaan?

”Musiikkia tulee ihan laidasta laitaan. Settiin tietysti kuuluu perinteiset tanssimusat, mutta myös vanhaa rokettirollia sekä Elvistä. Biisit voivat olla oikeastaan mitä vain välillä Olavi Virta Metsäkukkia – Hurriganes Get on. Pari keikkaa me vedetään ja ihan oikeasti odotan tuota matkaa.”

Oletko käynyt aiemmin Elitloppetissa?

”Pari kertaa. Tapahtuman tunnelma on aivan huikea.”

Mitä tallisi hevosille kuuluu?

”Kiitos kysymästä, hevoset ovat treenanneet makeasti. Reilu kuukausi sitten jäädytimme kaikki ajopaikat ja niistä tuli loistavat. Syksy meni hevosten kanssa niin vihkoon kuin vain voi. Gryffindor oli silloin hyvällä mallilla, kuten myös tammat Fine Way ja Nice To Know S, mutta treenipaikat sulivat kahteen otteeseen. Käyn edelleen sähkötoimistolla aina aamupäivisin töissä, joten liian iso työ olisi ollut lähteä päivittäin Kuopioon hiitille. Silloin päätin laittaa jäitä hattuun ja ajattelin, että kerta Suomessa on päivittäin raveja, niin kyllä me kerkeämme. Tullaan hevosten kanssa starttiin viimeistään helmikuun alussa.”