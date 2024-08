Elämysretki huippuhevosten kotiin – Hambo-lauantaina odotti melkoinen yllätys

Perjantai 2.8. oli varsinaisen ohjelman osalta vapaapäivä, joten lähdimme pienissä porukoissa tutustumaan Manhattaniin, jonne pääsi kätevästi taksilla puolessa tunnissa hotellilta. Varsinkin meille ensikertalaisille New York oli mahtava kokemus ja monenlaista elämyksellistä tarjontaa olisi ollut valtavasti. Kukin ryhmä kävi mielensä mukaan omissa ”must see” -paikoissaan, kuten 911-museossa, One world trace centerissä, Empire State buildingissa, Rockefeller centerissä, helikopterilennolla, avaruus- ja ilmailumuseossa, kiertoajelulla hop on hop off -bussissa ja niin edelleen. Illalla palasimme väsyneinä, mutta kaikesta nähdystä ja koetusta onnellisina takaisin hotellille.