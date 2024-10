Iines Kassinen täyttää 16 vuotta – perjantaina uran ensimmäinen startti Kaustisella

Riikka Keinänen on ylpeä tyttärensä puolesta, mutta äidillä jännitys hiipii perjantaina taatusti päästä varpaisiin.

"Aivan kauheasti tulee jännittämään", Keinänen nauraa. "Lähden tietysti Torniosta katsomaan lähtöä, mutta se on tietenkin epävarmaa, pystynkö paikan päällä katsomaan kertaakaan radalle. Luotto lapseen on kova, että hyvin hän siellä pärjää. Pitkälti toista sataa ponilähtöä on takana, ja silloinkin on aina jännittänyt. Se on tärkeä osa tätä lajia, kun elämyksiä ja iloa haetaan. Siksi tätä harrastetaan", Keinänen painottaa.

Äiti on tukenut tytärtään matkan varrella poniharrastuksessa ja hän tietää, miten tärkeä tämä tuki on kasvavalle lapselle.

"Kun tekee päivätyön lastensuojelussa, niin on nähnyt sen puolen. Se antaa uskoa siihen, että oman lapsen asiat on loppujen lopuksi aika hyvällä tolalla. Hän on rempseä tyttö, joka uskalsi lähteä Kaustiselle opiskelemaan ja on hoitanut ponin kengityksen tilaamisetkin itse. Rohkeutta löytyy, mutta on hyvä tarjota tukea parhaan kykynsä mukaan."

Poniraviurheilussa 10- ja liki 18-vuotiaat aikuiset kisaavat samoissa lähdöissä, joten siinä vanhemmuuden merkitys Keinäsen mukaan korostuu.

"Pääosin henki on tosi hyvä, mutta onhan se hurjaa, että toiset ovat ihan lapsia ja toiset voivat tulla autolla paikalle. Siinä ollaan monella tavalla eri asemassa. Vastuu on meillä kaikilla aikuisilla, mihin suuntaan lapsia ohjaamme."

"Raviurheilu auttaa käsittelemään onnistumisia ja pettymyksiä. Pettymysten ei saisi antaa lannistaa liiaksi, eikä onnistumisten myötä menestys saisi nousta päähän. Pitää uskaltaa yrittää, ja siinä vanhempien, kilpakumppanien ja toiminhenkilöiden palautteella on iso merkitys. Sehän on aina ihailtavaa, että nuorella on intohimo, jonka eteen hän on valmis tekemään töitä. Lastensuojelussa 'vittu en tiedä' on usein kuultu lause, kun lapsilta puuttuu suunta elämässä", Keinänen muistuttaa.

Keinäsen perheelle raviurheilu on ollut tärkeä voimavara arjen keskellä läpi elämän.

"Olen ylpeä saavutuksista, ja jokaisesta pienistä etapeista. Ikää lisää sitten ymmärrystä. Olen aina pyrkinyt painottamaan Iinekselle, että kunnioittaa vanhempia, hevosta, toimihenkilöitä ja kilpakumppaneita. Ja jos kavereiden kanssa jutustelulla pystyy edesauttamaan uusien harrastajien pääsemistä lajin pariin, niin tekisi sen, ettei tarvitsisi tulevaisuudessa yksin ajaa lähtöjä", Keinänen päättää.