Kesäradalla: Lapin värisuora täyttyi jo, Kannuksessa täyttyy koko Suomen suuruinen urakka

Mintinon omistaa Tosihevosystäväin Seura. Tammalla on urallaan peräti 25 totosijaa, mutta rahaa ei ole kertynyt kuin reilut 5000 euroa. Takana ei ole business-idea, vaan raveja kierretään rakkaudesta lajiin.

"Oriveteläinen osaomistaja Tuomo Salonen keksi tallinimen", Manninen taustoittaa.

“Mintino on lahjoituksena saatu puolistoistavuotiaana, joten pitkä matka ollaan yhdessä kuljettu. Se on kiva hevonen, mutta aivan sen lahjat eivät riitä tavallisiin raveihin, vaan se on enemmän paikallisravitason hevonen. Pitää olla realisti, sillä Mintino on alle 150-senttinen, ja yritetään löytää sille sopivia lähtöjä."

Piipahdus Kemijärvellä jäi Manniselle mieleen yhtenä merkkipaaluna, sillä se oli neljäs peräkkäinen vuosi Lapin kesäraveissa.

"Toivottavasti hevonen, mies ja kuljetuskalusto pysyy tästä eteenpäin kunnossa. Tämä on niin herkkä laji, että jo mukaan pääsyyn pitää monen asian onnistua", Manninen päättää.