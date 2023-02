Kohtaamisia elämyksien areenalla

Brändi kaasuttaa bisnekseen vauhtia

Puolen Suomen joukkue. Loistava teknologiakaupunki. Heinäpään kasvatit. Matti Viitala toivoo raviratojen ottavan mallia yritystoiminnasta.

Oulu tunnistetaan eri piireissä onnistuneesta brändäyksestä, ja siinä kehityksessä Oulun ravirata pyrkii olemaan tulevaisuudessa entistä enemmän mukana.

Viikko sitten toimitusjohtajan paikalta väistyneen Sirkka Huopanan johdolla ravirata nousi kirjaimellisesti tuhkasta, ja maailmankriisistä huolimatta Äimärautio voi kenties paremmin kuin mikään muu ravirata Suomessa.

Ei välttämättä vielä tällä hetkellä taloudellisesti, mutta silläkin mittarilla Oulussa on vaikeiden vuosien jälkeen potentiaalia nousta nopeasti maan kärkiradaksi. Edellyttäen, ettei orastava hevospula pahene, vaan kilpailevien hevosten määrät saataisiin käännettyä pikaisesti kasvu-uralle.

Oulun kavioura on Antti Jaaran käsissä saanut kilpailijoilta likimain aina kehuja, rata-alueen fasiliteetteja on pystytty ehostamaan 2020-luvun vaatimalle tasolle, ja raviurheilu on nostanut yleistä imagoaan Kärppä-kaupungissa.

Viitalan mukaan markkinahenkisyys on elinehto lajiselviytymiselle jo lähitulevaisuudessa. Vuoden 2025 Kuninkuusravit ovat pian ovella, ja ne ovat näytön paikka oululaisille.

”Tällä hetkellä tilanne on vain siinä mielessä ongelmallinen, että säätelyä on liikaa, eikä rata saa kunnon palkintoa siitä, jos se pystyy taloudellisesti tekemään hyviä yhteistyösopimuksia. Jääkiekon puolella Kärppä-brändi on hyvä esimerkki siitä, mitä onnistunut bisnes voi tuoda mukanaan. Sitä kohti ollaan menty myös raviradan toiminnassa, ja se on mielestäni ainoa oikea suuntaus”, Viitala kommentoi.

Viitalan pesti Pohjolan Hevosystävät ry:n varapuheenjohtajana alkoi vuonna 2021, ja se on tuonut hallitustyön ohella lisää syvyyttä lajituntemukseen ja päätöksentekoon.

”Hallitus toimii, ja töitä tehdään hyvällä mielellä. Oululainen raviyleisö on saanut nauttia hyvin järjestetyistä tapahtumista. Asiakkaalle pitää jäädä fiilis, että mistä he ovat jotain maksaneet, se on ollut sen arvoista.”

”Televisiotuotteena ravit ovat loistavaa ajanvietettä. Paikan päällä palvelut pitää olla kunnossa, mutta pelkillä ravipäivillä ei toimintaa pystytä ylläpitämään.”