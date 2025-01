Lämminveristen vuosiranking: 3-vuotiaiden kärkinimet Korven tallista

Kolmevuotiaiden lämminveristen ykköstamma on Ginza. Se voitti Kasvattajakruunun sekä Tammahambon ja sijoittui Tammakriteriumissa toiseksi. Se oli kärkikymmenikön eniten tienannut ja voitokkain, joten valinta on helppo tehdä. Tamma tienasi liki 6 000 euroa per startti ja kaikkiaan reilut 83 000 euroa.

Kriteriumissa Ginza jäi kahdeksanneksi. Se oli kauden toinen kerta, kun hevonen jäi kahden parhaan ulkopuolelle.

Kärkinimen jälkeen on tiukempaa. Kakkoseksi nostetaan Ze On Alma, vaikka se hävisi Arctic Estelelle niiden keskinäiset kohtaamiset lukemin 3–1. Ze On Alma voitti Propulsionin 3-vuotissarjan, Kasvattajakruunun välierän ja oli kolmas Jokimaa Jackpotissa. Se tienasi enemmän euroja per startti kuin Arctic Estelle, joten vaakakuppi kääntyy tasaisen kaksikon välillä näin.

Eikä tasaisuus rajoitu vain kärkikolmikkoon. Niiden takanakin on keskenään melko tasaväkisiä hevosia. Tammakriteriumin voittanut Fabiana Hoist on rankingin neljäs.