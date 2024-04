Osmo on vekkuli someponi, joka hurmaa katsojia: "Se ei ole ikinä tehnyt töitä elämässään"

Tiktok-tilin nimi on Osmo – Suomen tuhmin poni. Ehkä Osmo ei ole tuhmin, mutta aika vekkuli se kyllä on.

Osmon seikkailuja ja tunteita, joiden tulkkina Paavola videoilla toimii, on katsottu parhaimmillaan yli 300 000 kertaa. Siis yhden tarinan osalta. Kaiken kaikkiaan tililtä löytyviä videoita on toistettu miljoonia kertoja. Tykkäyksiäkin ponin elämälle omistetulla tilillä on yli 210 000 kappaletta.

”Onhan se ollut yllätys. Ihmetyttää, miten paljon ihmiset sitä seuraa.”

Paavola arvelee, että seuraajien joukosta löytyy hevosihmisten lisäksi paljon myös ”tavallisia” ihmisiä. Hänen tavoitteensa on julkaista uusi video joka toinen päivä.

”Ei se kestä kauaa, mulla on arkisto täynnä videoita. Näitä on hauska laittaa.”