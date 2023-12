Pilvenmäeltä ponnistanut Turkka Mali – Kuninkuusraveissa kuin kotonaan

Yksi illan esiintyjistä oli paikallinen veljespari Mika ja Turkka Mali. Virtanen oli jo tuolloin kokenut viihteen tekemisen ammattilainen ja hän bongasi veljekset. Loppu on niin sanottua historiaa. Veljesten ensilevy Runkomäen iltamat ilmestyi vuonna 1978 ja myi kultaa. Duo on tehnyt 14 albumia ja musiikista leipätyön ottanut Turkka Mali lisäksi sooloalbumeja. Turkka Mali tunnetaan ennen kaikkea sanoittajana. Mainitaan yli 2 500 sanoituksesta tässä kohtaa vain Petri Laaksosen säveltämä Täällä pohjantähden alla, joka on saavuttanut jo lähes kansallislaulun aseman.