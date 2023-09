Vale-Elli on kärsinyt urallaan vasta kaksi tappiota. Molemmilla kerroilla edelle on ehtinyt Nopsa Eelis, joka on vastassa Kriteriumissakin. Oriin voittosumma on 69 000 euroa, ja lauantaina sitä on mahdollista kasvattaa 46 000 eurolla. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat Rajat katsomatta – Pauli Raivio uskoo Vale-Ellin pystyvän hätyyttelemään kilpailuennätystä Kriteriumissa Valmentaja Pauli Raivio uskoo Vale-Ellin pystyvän hätyyttelemään suomenhevosten Kriteriumin kilpailuennätystä.