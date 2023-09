Henriikka Rantanen reissunsa viimeisissä raveissa Vernon Dowsissa, jossa 2-vuotias ori But Why juoksi uransa toiseen starttiin ajan 12,7 ollen toinen. Kuskina oli Erv Millerin poika Marcus Miller, joka on ohjastanut yli 4000 voittoa. Kuva: Helena Halinen.

Lähikuvat Henriikka halusi uusia ympyröitä ja vietti kolme kuukautta rapakon takana: "Joukkoon oli helppo sujahtaa" Amerikkalainen ravikulttuuri avautui nuorelle raviharrastajalle.