Norjalainen musta hurmuri Stål Sjur eli Kalle ja vaalea vuonohevonen Lindeman Foss eli Linde tuovat päivittäin iloa Helena Haliselle ja hänen terapia-asiakkailleen. Kuva: Anu Leppänen

Lähikuvat

Helena Halinen uskoo ex-ravurin terapiataitoihin – "Ravihevoset ovat monesti niitä parhaita terapiakavereita"

Helena Halinen on intohimoinen ravi- ja hevosihminen, ja hän on tehnyt ratsastusterapiaa ammatikseen 25 vuotta. Hevosasiantuntemus yhdistettynä fysioterapeutin tutkintoon on tuonut vahvan pohjan ja ymmärryksen, miten tuoda apua sitä tarvitseville.