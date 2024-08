Suomenhevosten Derby marssittaa Killerille viisivuotisikäluokan parhaimmiston – esittelyssä kaikki finalistit

Metsärinteen Pommi pamautti itsensä kerralla ikäluokan parhaiden joukkoon viime vuoden marraskuussa, kun se voitti Satakunta-ajon. Se oli kilpaillut siihen asti nelivuotiskaudellaan vain tavallisissa rahasarjoissa lukuun ottamatta kauden avausstarttia.

Tänä vuonna Metsärinteen Pommi on ottanut kuudesta kilpailustaan arvokkaita totosijoja: Härmän juhannusmaililla se oli toinen ja Tawaststjernan muistoajossa kolmas. Pikkukunkussa se ylsi viidenneksi.

Metsärinteen Pommin emänemä Mirette on Liptuksesta. Miretten kymmenestä varsasta on startannut seitsemän, joista kaksi on alittanut valiojuoksijarajan ja neljä juossut tähdeksi. Emälinjan kuudesta valiojuoksijasta nopein on Mikko Mania 21,7a.

Sirpa Kippilä on kasvattanut yhteensä 15 suomenhevosta. Lisäksi hän on kahden varsan osakasvattaja. Kasvateista nopein on tähän mennessä Metsärinteen Pommin emä Metsärinteen Valta 22,9.