On Track Piraten on yksi hyvä esimerkki siitä, millaista elämä kilpauran jälkeen voi olla. Piraten on erikoistunut etenkin esteratsastukseen, ja toiminut muutenkin raviurheilun pr-hevosena. Kuva: Lena Emmoth / TR Bild

Lähikuvat Uuden elämän mahdollisuudet Life After Racing haluaa muuttaa raviurheilun ajatusmallia, ja pyytää jokaista hevosenomistajaa miettimään, mitä hevoselle tapahtuu kilpailu-uran jälkeen.