Uusiin tuuliin

”Vanhanaikainen heppapoika”

Rautalammin Ratsastuslukion Tiina Vainikainen muistaa Sami Vuoriston enemmän kuin hyvin. Vuodesta 2003 Rautalammilla opettanut Vainikainen kerto, että Vuoristo erottui heti, niin kuin erottui aikanaan Emilia Kerimaakin, joka tosin ei viihtynyt loppuun saakka ratsastuslukiossa muiden lukioaineiden takia. ”Hyvänen aika, olihan se heti nähtävissä, että Sami oli lahjakas poika! Kyllä ne erottaa, joilla joko on lahjoja tai sitten sitä nöyryyttä ja jaksamista, mitä tässä tarvitaan”, Vainikainen sanoo. Vuoristolla oli molempia. ”Vaikka hän oli keskenkasvuinen, hänellä oli niin hyvä oman kehon tuntemus ja tasapaino. Hän erottui siinä, miten hän pystyi tekemään asioita kehollaan ratsastuksessa”, Vainikainen selittää. Ja sitten hän oli valmis ratsastamaan kaikilla hevosilla. Vainikainen huomauttaa, että ratsastuskoulussa tarvitaan niitäkin hevosia, joiden selkään voi laittaa vaikka sammakon. Ne hevoset ovat tärkeitä, mutta eivät kovin reaktiivisia. Niilläkin Vuoristo ratsasti mukisematta. ”Hän ei nillittänyt, että pitääkö mennä sillä tai tällä”, Vainikainen kiittää. Hyvän vartalonhallinnan ja motivaation ansiosta Vuoristo sai hevoset kulkemaan, ja se lisäsi motivaatiota nimenomaan kouluratsastukseen. ”Hän pystyi tekemään aina joskus ihan oikean puolipidätteen. Ja jos hevonen ei heti toiminut, hän teki toisenkin puolipidätteen, eikä sanonut, että kyllähän minä, mutta kun ei tämä hevonen. Ja kun hän ei ole sylkenyt kuppiin, hän on saanut ratsastettavakseen parempiakin hevosia”, Vainikainen kertoo. Hän arvostaa myös sitä kotona kerättyä kokemusta. ”Se on iso asia, että on nähnyt kaikenlaista. Samikin on rymynnyt Sumiaiasten pusikossa riittävän halvan ex-ravurin kanssa, eikä vaan mennyt niillä, joilla on polttomerkki persiissä”, hän huomauttaa. Vuoristo kilpaili lukioaikoinaan aluetasollakin opetushevosilla. Vainikainen huokaa, että vähän hän kaipaa vielä sitä innostusta, mitä siihen aikaan nuorilla enemmän oli. On toki hyvä, että nuoret saavat suunsa auki, eikä heillä voi teettää mitä tahansa. ”Mutta kun nykyään sanot, että pesetkö nuo kuolaimet ratsastuksen jälkeen, osa ratsastajista sanoo, että kun mulla on kyyti odottamassa”, hän naurahtaa. ”Sami ei sanonut. Ihana poika hän oli. Lähetä terkkuja, että saa tulla käymään, täällä me Rautalammilla ollaan.”